Bunu kimse beklemiyordu! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, seçim öncesi Ali Koç ile canlı yayına çıkmış ve barışmıştı. Sarı-lacivertli taraftarların çok hoşuna giden bu davranışın ardından Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

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Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Yıldırım, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi.

Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.