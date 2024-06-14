BIST 10.515
DOLAR 32,65
EURO 34,95
ALTIN 2.433,01
HABER /  SPOR

Bunu kimse beklemiyordu! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif

Bunu kimse beklemiyordu! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, seçim öncesi Ali Koç ile canlı yayına çıkmış ve barışmıştı. Sarı-lacivertli taraftarların çok hoşuna giden bu davranışın ardından Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Abone ol

Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Yıldırım, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.

Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi.

Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Rezidansta korkunç son! Asansörde mahsur kaldı, tam kurtarılacakken...
Rezidansta korkunç son! Asansörde mahsur kaldı, tam kurtarılacakken...
Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtan ünlü isim öldürüldü! Cinayetin sebebi telefon mesajları
Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtan ünlü isim öldürüldü! Cinayetin sebebi telefon mesajları
69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı’nın iddianamesi hazır
69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı’nın iddianamesi hazır
19 ilde düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
19 ilde düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
İstanbul trafiğine bayram düzenlemesi! O araçlara kısıtlama geldi
İstanbul trafiğine bayram düzenlemesi! O araçlara kısıtlama geldi
Özgür Özel: Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkacağız
Özgür Özel: Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkacağız
Öğrenciler için büyük gül geldi çattı! Karne alacaklar
Öğrenciler için büyük gül geldi çattı! Karne alacaklar
Polat çifti davasında flaş gelişme! Tahliye edildiler
Polat çifti davasında flaş gelişme! Tahliye edildiler
Yerlikaya açık açık söyledi! O programlardan hoşlanmıyorum
Yerlikaya açık açık söyledi! O programlardan hoşlanmıyorum
Erdoğan 'aman ha' diye uyardı! Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu!
Erdoğan 'aman ha' diye uyardı! Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı