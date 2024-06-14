Kredi kullanacaklar aman dikkat! Banka faiz oranları geriledi

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından yükseliş gösteren kredi faiz oranlarında yön değişti. İhtiyaç kredileri yüzde 4.50 seviyesinin de altına düştü. Peki düşüşün nedeni ne? İhtiyaç kredilerinde faiz oranları daha da geriler mi? İşte detaylar..

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Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından yükseliş gösteren kredi faiz oranlarında yön değişti. İhtiyaç kredileri yüzde 4.50 seviyesinin de altına geriledi. Peki şu anda 24 ay vadeli 100 bin TL kredi çekilmek istense bunun toplam geri ödeme tutarı ne kadar?

Milliyet'in haberine göre, enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmeye başlaması ve sıkı para politikasına ilişkin atılan adımlar özellikle son dönemde kredi faiz oranlarını yukarı yönlü yükseltmişti. Bankalarda ihtiyaç kredilerinde ilk kez düşüş görüldü. Faiz oranları yüzde 4.50’nin de altına sarktı. Peki düşüşün nedeni ne?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Bunu mevsimsel faktörlere ve bayram ile ilgili yapılan kampanyalara bağlıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna yaklaştığımız dönemde 9 günlük bayram arası ilan edildi. 9 günlük bayram tatili nedeniyle bankalar ikinci çeyrekteki hedeflerini yakalamak için kredilerde kampanyalar yapmaya başladılar.

9 günlük bir tatilde de ihtiyaç sahiplerini harcamaya yönlendirmek istiyorlar. Bu nedenle bankalar ilk 6 aylık hedeflerini yakalamak için ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürmeye başladı. Oranlar şu anda 4.50 seviyelerinin altına çekilmişi durumda. Bunun yanında Merkez Bankası iki dönemdir politika faizini sabit tutmuş durumda. Bu da etkenlerden birisidir. Şu anda faiz düşüşlerini bayrama ve ilk 6 aydaki bankaların hedeflerini yakalamaya yönelik adımlar olarak değerlendirebiliriz. Şu anda bu fırsatı kaçırmadan ihtiyaç sahiplerinin indirimden faydalanmasını tavsiye ediyoruz.

İhtiyaç kredisi faiz oranları 3.50 ile 4.10 arasında değişiklik göstermektedir. 100 bin TL kredi çektiğinizde 168 bin ile 175 bin TL arasında bir geri ödeme söz konusu. 24 ay vadeli kredide bu oranlarda geri ödeme yaparak kredi kullanabiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi faiz oranları kısa vadede düşmeyecektir. Bu dönemsel ve bankaların hedeflerini yakalamak için yapmış oldukları özel bir kampanyadır. Yakın dönemde daha fazla düşeceğine ilişkin bir beklentimiz yok. Ekim ayından itibaren Merkez Bankası’nın faiz düşüşü kararlarını konuşmaya başlayacağız. Böylelikle bankalarda ihtiyaç kredisi faizleri düşecektir.

"Evet, vade sürelerinde de bir değişim bekliyoruz. Para politikasının öngörülebilir olmasıyla birlikte ihtiyaç kredilerinde vade sürelerinde bir değişim söz konusu olacaktır. Şu anda bankalar 36 ay vadede kredi vermeye başladılar. Sene sonuna kadar 48 ay vadeli kredileri konuşmaya başlayacağız. Hatta 2025-2026 itibarıyla 60 ay vadeye kadar ulaşan vadelerden söz ediyor olacağız.”