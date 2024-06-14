ABD'de küçük uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Alpine Bölgesi Şerif Departmanının Facebook hesabından yapılan açıklamada, uçak kazasının detaylarına yer verildi.
Açıklamada, "Luscombe 8" tipi tek motorlu uçağın California'nın kuzeyinde yer alan South Lake Tahoe bölgesinin yakınlarındaki dağlık alana düştüğü belirtildi.
Kaza sonucu 2 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.