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ABD'de küçük uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de küçük uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Alpine Bölgesi Şerif Departmanının Facebook hesabından yapılan açıklamada, uçak kazasının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, "Luscombe 8" tipi tek motorlu uçağın California'nın kuzeyinde yer alan South Lake Tahoe bölgesinin yakınlarındaki dağlık alana düştüğü belirtildi.

Kaza sonucu 2 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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