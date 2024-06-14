Dilan-Engin Polat'ın komşu kavgası davasında yeni gelişme yaşandı

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Abone ol

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada müştekiler Metin S.A. ve Esra A. ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat'ı ise avukatları temsil etti.

Müşteki Esra A, duruşmada alınan ifadesinde, olay günü eşinin doğum günü kutlamasından evlerine döndüklerini belirterek, Polat'lara gelen araçların yolu kapatması nedeniyle araçlarını en yakın yere bıraktıklarını anlattı.

Bir süre sonra kapı zili çaldığını ve eşinin kapıyı açtığını aktaran Esra A, şunları kaydetti:

"Anladığım kadarıyla aracımızı çekmemizi istediler. Eşim arabayı çekmek için evden çıktı. Sonra 6 yaşındaki kızım ile evde yalnız kaldık. Dışarıdan bağırış sesleri duydum. Herhalde kavga çıkacak, diye düşünerek güvenliği aradım. Engin Polat, tekme atarak kapıyı açtı, eve girdi. Kapıyı kesinlikle ben açmadım. Eve önce Engin Polat girdi, arkasından 4 kişi geldi. İçeri giren diğer şahıslar da eşimi arıyorlardı ancak onlar bağırmadılar, tehdit içerikli bir söz söylemediler. Onlar içerideyken Dilan Polat da eve girdi. Dilan Polat da bağırdı, çığlık attı ancak hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedi. Eve giren şahıslardan biri, eşimin dışarıda olduğunu söyleyince gittiler. Ben de KADES uygulamasıyla polis çağırdım. Çünkü tekrar gelmelerinden korktum. Bu olayla ilgili daha fazla vakit harcamamak için şikayetimizi geri çektik. Şikayetten feragat ediyoruz."

"Engin Polat göremeyeceğim şekilde hamle yaparak bana yumruk attı"

Müşteki Metin S.A. da yolu kendi aracının değil, Polatlara gelenlerin araçlarının kapattığını ancak olay çıkmaması için evden aracını çekmeye çıktığını söyledi.

Karşı tarafla uzlaşmayı kabul ederek, şikayetini çektiğini dile getiren Metin S.A, "Dilan Polat'a normal bir ses tonuyla 'Hanımefendi bu araçlar sizin mi, görmüyor musunuz yolun ortasına koymuşsunuz?' dedim. O da 'Bana bağıramazsın' dedi. 'Ben bağırmıyorum, siz bağırıyorsunuz' deyince, bana küfretmeye başladı. Dilan tehdit içerikli bir söz söylemedi, sadece küfretti. Ben arabayı çalıştırdım 20-30 metre geriye çektim. Sonra kızımın çığlığını duydum, yukarı doğru koşmaya başladım. Bu sırada onlar da aşağıya iniyormuş. Engin Polat benim göremeyeceğim şekilde hamle yaparak bana yumruk attı. Engin Polat'ın bana karşı tehdit içerikli bir sözü olmadı. Zaten bu esnada benim derdim kızımın yanına gitmekti. Bana yumruk atıldıktan sonra etrafı iyi göremedim. Sayısını bilmediğim şahıslarla aramızda bir kaç dakikalık bir kavga oldu." dedi.

Taraflar davanın düşürülmesini istedi

Müşteki avukatları ise müvekkillerinin şikayetten vazgeçmesi dikkate alınarak davanın düşmesine karar verilmesini istedi.

Sanıkların avukatları da davanın düşürülmesini talep ederek, karşı tarafla uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Sanıkların avukatları, aleyhteki müşteki beyanlarını kabul etmediklerini belirtti, tanık dinletme talebinde de bulundu.

Hakim talepleri kabul etti, duruşma ertelendi

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tanık dinletme talebinin kabul edilmesini, esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için de süre verilmesini istedi.

Hakim, talepleri kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği, ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülüyor.

İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre müştekinin darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Polat çiftine yönelik diğer soruşturma

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 zanlının tutuklandığı bu soruşturmada sulh ceza hakimliği, bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygularken, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.