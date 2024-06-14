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İyi Parti'de bir istifa daha! TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü

İyi Parti'de bir istifa daha! TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den ayrıldığını duyurdu. İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiği duyurdu.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran İzsiz, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum.

Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını, genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim.

Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır.

Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

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