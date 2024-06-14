Vladimir Putin savaşı durdurmayı teklif etti, "Şartlar çok basit" dedi! Ukrayna'dan jet yanıt geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin flaş açıklamalar yaptı. Ukrayna'ya seslenen Putin, "Bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" dedi. Putin barış için gerekli şartların 'çok basit' olduğunu ifade etti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çekici bir açıklama geldi... İsviçre'de yapılması planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği barış konferansının arifesinde açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma "hevesini" bırakması ve Ukrayna'nın dört bölgeden askerlerini çekmesi durumunda barış görüşmelerinin başlayacağını ve ateşkes ilan edileceğini söyleyen Putin, "Şartlar çok basit" dedi.

Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgesinden çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ukrayna'nın çekilme kararı alması ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçtiklerini resmen "duyurur duyurmaz" aynı dakikada ateşkes ve müzakerelere başlama emrinin geleceğini de belirten Putin, "Tekrar ediyorum, bunu derhal yapacağız. Doğal olarak eş zamanlı olarak Ukrayna birliklerinin ve oluşumlarının engelsiz ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini garanti edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan jet yanıt

Putin'in açıklamalarına Ukrayna'dan çok hızlı bir yanı geldi. Ukrayna adına açıklamayı yapan isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak oldu.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Podolyak Putin'in amacının İsviçre'deki zirve öncesinde gündemi ele geçirmek olduğunu söyledi.,

Reuters'ın "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Podolyak, "Putin'in açıklaması ile Ukrayna'nın tutumu arasında uzlaşma imkanı yok. Putin'in koşulları Ukrayna'nın yenilgiyi kabul etmesi ve egemenliğinden vazgeçmesi anlamına gelir" dedi.

Bu hafta zirve düzenlenecek

Bu hafta İsviçre'de 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılacağı bir zirve düzenlenecek. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşındaki toprak konularına değinilmesi beklenmezken Ukrayna'daki gıda güvenliğinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin de davetliler arasında olduğu zirveye Rusya davet edilmezken, Kremlin Rusya'nın temsil edilmediği bir toplantının başarıya ulaşmayacağını duyurmuştu.