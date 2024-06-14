Kırşehir'de skolyoz ameliyatı yapıldı

Çocukluk dönemlerinde omurgada eğrilik ve duruş bozuklukları ile oluşan skolyoz rahatsızlığı nedeniyle Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastaya ameliyat yapıldı.

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Omurgasında oluşan eğriliği düzeltilen kişi başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Dr. Öğretim Üyesi ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Cihan Kırçıl, başarılı ameliyatın ardından hastanın sağlığın kavuştuğunu söyledi. Skolyoz ameliyatının ihmal edilmemesini belirten Kırçıl açıklamasında; "Ameliyat gerektiren hastaların mutlaka doktor tanısı konulduktan sonra ameliyat olması beden sağlığı açısından çok önemli. Vücutta oluşan eğrilik göğüs kafesindeki şekil bozukluğunun da ağırlaşmaya başlamasıyla sonuçlanır. Bu durum akciğeri olumsuz etkileyerek hayati riske neden olabilir" dedi.

Sağlığına kavuşan hasta bir gün sonra ayağa kalkarken, omurgasındaki eğriliğinin düzeltilmesi sonrasında boyu da birkaç santimetre uzadı.