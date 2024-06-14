CHP, Bakan Şimşek ile görüşecek: Tarih belli oldu

CHP heyeti, 24 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek. Heyette Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir yer alacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP ekonomi kurmayları arasında gerçekleşecek kritik görüşmenin tarihi belli oldu. Toplantı 24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşecek. Görüşmede, CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin yanı sıra partinin diğer ekonomi uzmanları da hazır bulunacak.

CHP'nin vergi adaleti talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özel, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınmalı, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek, vergide adalet önerimizi somutlaştıracak" ifadelerini kullanmıştı.