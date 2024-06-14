Dünya Sağlık Otoriterleri’nin gözü genç Türk hekimde!

Dünya, Omurga Cerrahisi’nde ilklere imza atan ekiplerin içinde en ön sırada faaliyet gösteren Türk Hekim Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu’nu konuşuyor. Başta Skolyoz ve Kifoz olmak üzere omurga üzerinde mucizevi operasyonlara imza atan genç doktor, Dr. Omurga olarak anılmaya başlandı ve omurga cerrahisinin önemli ödüllerinden biri olan Hibbs Ödülüne aday oldu.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda omurga cerrahisi üzerine yoğun çalışmalarda bulunan Pehlivanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Cleveland Clinic, Ohio Omurga Cerrahisi Merkezi’nde omurga üzerine araştırmalarda bulunup, birçok ameliyatta rol aldı.

Başarılı hekim Almanya Schön Klinik’de omurga cerrahisi üst ihtisası sırasında sayısız boyun - sırt ve bel omurgası ameliyatlarında, skolyoz ve kifoz gibi omurga deformite ameliyatlarında bulundu. Aynı zamanda yine aynı klinikte fıtık, bel kayması, omurga kanal darlığı gibi dejenere olmuş omurga ameliyatlarında çok sayıda başarıya imza atıp, endoskopik ve minimal invazif omurga cerrahisi ameliyatlarında adından söz ettirdi.

Skolyoz hastası çocuklarda gelişim geriliğini durdurdu

Başarılı hekim Pehlivanoğlu, 2019 yılında Avrupa Omurga Cerrahisi Derneği (EUROSPINE) ’ nin Helsinki’de düzenlenen kongresinde tüm dünyadan meslektaşlarına “ İpli Skolyoz ( Vertebral Body Tethering ) Ameliyatı “ nın tekniğini ve sonuçlarını anlattı. Böylelikle Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, çocuklarda büyümeyi durduran klasik skolyoz ameliyatından ayrı yepyeni bir metod ile, pek çok çocuk skolyoz hastasına umut oldu. Çocuklarda gelişimi durdurmaksızın iyileşmeyi vaad eden “ İpli Skolyoz “ tekniği ile aynı sene Türk Omurga Derneği’nin Uluslararası Kongresi’nde de tüm dünyadan meslektaşlarına ve Türk hekimlere yine aynı tekniği ve sonuçlarını paylaştı.

Uluslararası ödül “HIBBS” e aday oldu

2020 yılında Skolyoz Araştırma Cemiyeti (Scoliosis Research Society) Kongresi’nde, literatüre geçen ilk ipli skolyoz ameliyatı ile klasik füzyon ameliyatını karşılaştıran ve sonuçlarını tüm dünyadan meslektaşlarına sunan Doç. Dr. Pehlivanoğlu böylelikle omurga cerrahisinin önemli ödüllerinden biri olan “ Hibbs “ Ödülü’ne aday oldu.

Doç Dr. Tuna Pehlivanoğlu yine 2020 yılında Avrupa Omurga Cerrahisi Derneği (EUROSPINE) ’ nin Kongresi’nde bu kez tüm dünyaya “ İpli Kifoz ( Posterior Vertebral Tethering ) “ Ameliyatı’nın tekniğini ve sonuçlarını anlattı. Pehlivanoğlu’nun kariyerinde önemli yer tutan ve mentor olarak atfettiği Prof. Dr. Mehmet Aydoğan ile ipli skolyoz ameliyatı ve tedavisinin sonuçlarını, bildiri niteliğinde bir çalışmada hazırladılar ve Journal Of Pediatric Osrthopedics isimli saygın bilim dergisinde, literatürdeki üçüncü büyük vaka serisi olarak yayınlandı.

2021 yılında ise, Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu ve Prof.Dr. Mehmet Aydoğan güç birliği yaparak, tıp literatüründe bir ilke imza attılar. İpli skolyoz ameliyatının, omurganın iki tarafına litertürde ilk kez uygulanması tekniğini ve sonuçlarını bir çalışmada topladılar ve Avrupa Omurga Cerrahisi’nin resmi yayın organı European Spine Journal’da yayınlandı. İki başarılı Türk hekim böylelikle tüm dünyadan meslektaşlarına bu tekniğin omurganın her iki tarafına birden, aynı anda uygulanabileceğini göstermiş oldu.

İpli skolyoz başarısını, Kifoz’a da taşıdı!

2024 yılında ise, Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu ve Prof.Dr. Mehmet Aydoğan güç birliği yaparak, tıp literatüründe bir ilke daha imza attılar. Skolyozdaki ipli sistemi, kifoza da uygulayıp, bu şansı sadece skolyoz hastası çocukların değil, kifoz hastalarının da kullanabileceğini gösterdiler. Omurga cerrahisi adına bir köşe taşı teşkil edecek bu çalışma, Avrupa Omurga Cerrahisi’nin resmi yayın organı European Spine Journal’da yayınlandı ve bu sayede dünyaya ipli sistemin yalnızca skolyoz hastalarında değil, kifoz hastalarında da kullanılabileceğini ve bu sayede o çocukların da büyüme ve gelişmeye devam edecek ameliyattan istifade edebileceğini tüm dünyadan meslektaşlarına göstermiş oldular.

2021 yılından bu yana, Avrupa Omurga Cerrahisi Derneği (EUROSPINE) eğitmeni olarak, EUROSPINE kurs ve modüllerinde meslektaşlarına omurga cerrahisi ile ilgili deneyimini aktarmaya devam eden Tuna Pehlivanoğlu, 2024 yılında transfer olup çalışmaya başladığı Bht CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nde Omurga Birimi’ni kurarak omurga cerrahisinde başarılarına devam ediyor.

Dr. Omurga olarak anılan başarılı hekim başta Avrupa olmak üzere Dünya genelinde seminerler ve eğitimler vermekle birlikte, İpli Skolyoz ve İpli Kifoz ameliyatları / tedavi yöntemleriyle tüm dünyadan meslektaşlarına yol gösterici bir hekim oldu.