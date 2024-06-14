Erdoğan ve Joe Biden'dan ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 zirvesinin ikinci gününe katılmak üzere İtalya'ya gitti ve burada ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

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Dünya liderlerinin katıldığı G7 zirvesi İtalya'nın Bari kentinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Erdoğan, daha sonra bir konuşma yapacak ve Gazze için kalıcı ateşkese yönelik açıklamalarda bulunacak.

G7 liderleri bugün taslak bildirilerini yayınlamıştı.

Bildiride temel maddeler Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ve Çin'e karşı önlemlerin devam etmesine yönelikti.

Bildiride ayrıca İran'a nükleer güç konusunda uyarılar da yer aldı.

Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti.

Erdoğan'dan G7 liderler zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.