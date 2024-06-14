Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da kritik temaslar! BAE Devlet Başkanı ile görüştü! İslam dünyasına mesaj...
İtalya'da düzenlenen G-7 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle diploması trafiği sürüyor. Erdoğan; İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.
Erdoğan, zirveye katılan liderlerle sohbet etti
Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.