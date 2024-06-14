Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da kritik temaslar! BAE Devlet Başkanı ile görüştü! İslam dünyasına mesaj...

Erdoğan, zirveye katılan liderlerle sohbet etti

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.