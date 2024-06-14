BIST 10.441
DOLAR 32,73
EURO 34,99
ALTIN 2.449,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak göle sert iniş yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

AYDIN'ın Didim ilçesinde orman yangınına müdahale eden uçak, Bafa Gölü'ne düştü. Ekipler, uçaktaki mürettebatı kısa sürede kurtardı.

Abone ol

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta."

Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliğinin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da kritik temaslar! BAE Devlet Başkanı ile görüştü! İslam dünyasına mesaj...
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da kritik temaslar! BAE Devlet Başkanı ile görüştü! İslam dünyasına mesaj... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Eskişehir'deki dede katliamı: Anne-oğul aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'deki dede katliamı: Anne-oğul aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Ali Yerlikaya'dan Anıtkabir'e ziyaret
Bakan Ali Yerlikaya'dan Anıtkabir'e ziyaret
TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri açıklandı! Sezonun en centilmen teknik direktörü Abdullah Avcı oldu
TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri açıklandı! Sezonun en centilmen teknik direktörü Abdullah Avcı oldu
Kırşehir'de skolyoz ameliyatı yapıldı
Kırşehir'de skolyoz ameliyatı yapıldı
Sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu
Sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu
Borussia Dortmund resmen açıkladı: Hummels takımdan ayrıldı
Borussia Dortmund resmen açıkladı: Hummels takımdan ayrıldı
Dünya Sağlık Otoriterleri’nin gözü genç Türk hekimde!
Dünya Sağlık Otoriterleri’nin gözü genç Türk hekimde!
CHP, Bakan Şimşek ile görüşecek: Tarih belli oldu
CHP, Bakan Şimşek ile görüşecek: Tarih belli oldu
Vladimir Putin savaşı durdurmayı teklif etti, "Şartlar çok basit" dedi! Ukrayna'dan jet yanıt geldi
Vladimir Putin savaşı durdurmayı teklif etti, "Şartlar çok basit" dedi! Ukrayna'dan jet yanıt geldi
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi
Ünlü ressam Titian'ın çalındıktan yıllar sonra poşette bulunan tablosu açık artırmaya çıkıyor
Ünlü ressam Titian'ın çalındıktan yıllar sonra poşette bulunan tablosu açık artırmaya çıkıyor