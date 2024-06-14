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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolunu kapatan aracın sürücüsünün bipolar tedavisi gördüğünü ve emniyet güçlerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı

Açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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