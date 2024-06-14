15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı ve köprüde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden trafiğe kapatıldı?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre bir şahıs, SMA hastalığına dikkat çekmek için aracına boya ile SMA yazdı ve yolun ortasında durdu. Köprünün trafiğe kapatılma sebebinin bu olay olduğu düşünülüyor.