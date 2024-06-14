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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin olarak resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Merkez, köprünün kapatılmasıyla ilgili olarak yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

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