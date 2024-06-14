İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe çift yönlü olarak kapatılmasını ardından birçok kişi köprünün neden kapatıldığını araştırmaya başladı. Köprünün kapanması ise sosyal medyada herhangi bir doğruluğu olmayan 'darbe' iddialarını gündeme getirdi. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden trafiğe kapatıldı?

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden trafiğe kapatıldı? İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bugün erken saatlerde beklenmedik bir şekilde trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis ekipleri köprünün her iki girişinde önlemler alarak araçların geçişine izin vermedi.

Köprüye girişlerde oluşan yoğun araç kuyruklarıyla birlikte, sürücüler ve köprüyü kullananlar neden kapatıldığını merak etmeye başladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, köprünün kapatılma sebebi hala net olarak açıklanmış değil ancak güvenlik önlemlerinin artırılması ve özel bir durumun söz konusu olabileceği ihtimalleri değerlendiriliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden trafiğe kapatıldı?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre bir şahıs, SMA hastalığına dikkat çekmek için aracına boya ile SMA yazdı ve yolun ortasında durdu. Köprünün trafiğe kapatılma sebebinin bu olay olduğu düşünülüyor.

Köprü trafiğe ne zaman açılacak ya da kapatılma kararı ne kadar süreyle devam edecek konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.