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15 Temmuz Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir vatandaşın üzerinde SMA yazılı aracıyla eylem yapması sonrası çift yönlü olarak kapatılan trafik, şahsın ikna edilip teslim alınması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

"Şahıs ikna edilip teslim alınmıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

15 Temmuz Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.

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