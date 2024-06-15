Adalet Bakanı Tunç açıkladı! ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."

EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

ABD'nin Boston Polis Departmanı’nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok, dün sabah gözaltına alındı.

Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

Cihantimur ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.

YÜKLÜ NAKİT TAŞIYORDU

ABD’li yetkililer, Tok’un gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıdığını belirtti. Tok'un eski eşi olan Bülent Cihantimur'un Türkiye'de tanınmış bir plastik cerrah olduğunu belirten yetkililer, anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini ekledi.

KÜBA’YA MI KAÇACAKLARDI?

Reuters’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, “Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur’un sahte pasaport ile Küba’ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi.

"FIRSAT VERİLİRSE KAÇABİLİRLER"

Davaya bakan hakim Donald Cabell, savcıların mahkemeye “anne ve oğlun fırsat verildiğinde tekrar firar edebilecek imkanlara sahip olduğuna” dair savunma yapmasının ardından salı günü için bir duruşma kararı aldı.

Boston'daki duruşmada Tok ve Cihantimur’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili karar verilene kadar tutuklu kalıp kalmayacakları belli olacak.

Tok’un avukatı Brendan Kelley müvekkilini “iade edilmeyecek bir şey nedeniyle gözaltında tuttuklarını” savundu.

EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.