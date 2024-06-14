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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti. Kavaklı'nın vefatını birlikte program yaptığı sunucu Nur Viral gözyaşlarıyla duyurdu.

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

Beyaz TV'de Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'ın konuğu olan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ile ilgili bir gelişme yaşandı.

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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

Kansere yakalandığı öğrenilen Yusuf Kavaklı'nın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kavaklı ile ilgili kötü haber geldi.

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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu.

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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

"Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var"

Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, Yusuf Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi. Yusuf Kavaklı'nın sevenleri ve izleyicilerden dua isteyen Viral, şunları söyledi:

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