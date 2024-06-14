İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Sunucu Nur Viral gözyaşlarına boğuldu
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti. Kavaklı'nın vefatını birlikte program yaptığı sunucu Nur Viral gözyaşlarıyla duyurdu.
Beyaz TV'de Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'ın konuğu olan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Kansere yakalandığı öğrenilen Yusuf Kavaklı'nın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kavaklı ile ilgili kötü haber geldi.
Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu.
"Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var"
Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, Yusuf Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi. Yusuf Kavaklı'nın sevenleri ve izleyicilerden dua isteyen Viral, şunları söyledi: