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"İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" bu sözler ortalığı fena karıştırdı!

"İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" bu sözler ortalığı fena karıştırdı!

Ankara kulislerinde sıcak saatler bu kez CHP ile İYİ Parti arasında yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 'İstesek İYİ Parti'den CHP'ye en az 10 vekil gelir' sözleri gerilime neden oldu. CHP’li ismin bu sözlerine İYİ Parti cephesinden peş peşe tepkiler geldi. İYİ Partili Buğra Kavuncu ve Hasam Toktaş da bu sözler üzerine "Siyaset biraz da edeptir, nezakettir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyoruz” şeklinde konuştular.

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CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın sözleri tartışmaya neden oldu. "Biz istesek en az 10 milletvekili İYİ Parti'den CHP'ye gelir ama bizim derdimiz skor yapmak değil" diye açıklamada bulundu. İYİ Partili isimlerden tepki gecikmedi.

tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Özgen, Günaydın'ın açıklamalarını canlı yayında aktardı.

İYİ Parti'den CHP'ye geçmek isteyen en az 10 milletvekili olduğu iddiasında bulunan Günaydın'ın şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın ‘Biz istesek bugün İYİ Parti’den en az 10 milletvekili CHP’ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil. Biz CHP olarak vatandaşların sorunlarını gündeme getirip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Hayrabolu’da çok güzel bir buğday mitingi düzenledik”

Buğra Kavuncu, Günaydın'ın sözlerine tepki gösterdi

CHP'li Günaydın'ın açıklamalarına İYİ Parti cephesinden ise tepki gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Günaydın'ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi:



"CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP’ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum."

Siyaset edeptir, biraz da nezakettir

Günaydın'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'tan geldi. Günaydın'ın açıklamasına "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir" diyerek gönderme yapan Toktaş, şu ifadeleri kaydetti:

"Doğrudur. Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir ve aslında memleket ülküsüdür. Güç zehirlenmesine kapıldıkça siz, siyasi nezaketi elden bırakıyorsunuz sayın Gökhan Günaydın. Bu açıklamanızı esefle kınıyorum."

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