3 Rapçi birden veda etti! Bakın sebebi neymiş...

BLOK3'TEN SONRA ATİ242 VE ÇAKAL'DAN DA VEDA...

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.