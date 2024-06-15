BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  SPOR

Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi

Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics'i 122-84 yenen Dallas Mavericks, seriyi 3-1'e getirdi.

Abone ol

American Airlines Center'da oynanan ve all-star yıldızı Luka Doncic'in 25 sayı attığı ilk yarıyı 61-35 önde kapatan Mavericks, baskısını ikinci yarıda da sürdürerek serideki ilk galibiyetini elde etti.

Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving 21 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Tim Hardaway Jr. 15 sayı, Dereck Lively 11 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Celtics'te ise Jayson Tatum 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 10 sayı, 2 asist, Sam Hauser 14 sayı, 4 ribaunt, Payton Pritchard 11 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 10 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Serinin 5. karşılaşması 18 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da TD Garden'da oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Rampa kalkış testini geçti!
Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Rampa kalkış testini geçti!
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
"İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" bu sözler ortalığı fena karıştırdı!
"İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" bu sözler ortalığı fena karıştırdı!
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: Yüzde 1066 oranında zamlanacak
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: Yüzde 1066 oranında zamlanacak
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'
Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'
İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı
İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik net konuştu: CHP ile ittifak kurmayacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik net konuştu: CHP ile ittifak kurmayacağız
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu tutuklandı
Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı