Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğulları ile pazarda...

|
2016'da evlenen oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen mart ayında Aziz adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Neslihan Atagül, ailesi ile pazara gitti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğulları ile pazarda... - Resim: 1

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 'Fatih Harbiye' dizisinde birbirlerine aşık olmuş, 2016 yılında da evlenmişti. 

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğulları ile pazarda... - Resim: 2

Oyuncu çiftin ilk çocukları Aziz de geçen mart ayında dünyaya gelmişti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğulları ile pazarda... - Resim: 3

Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül,  çekirdek ailesi ile pazara gitti. 

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğulları ile pazarda... - Resim: 4

Alışveriş yapan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz'i bir tezgahta çektiği fotoğrafı "Her cumartesi ailemle birlikte pazara giderim" notuyla sosyal medyada paylaştı.

