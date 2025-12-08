Oryantal Asena boşanma sonrası ilk kez konuştu! Sebebi bakın ne çıktı...
Oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz eylülde sonlandırmasının ardından yeniden sahnelere dönmüş, bugün ise ayrılığın perde arkasını ilk kez anlattı. Ünlü dansçı, katıldığı “Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada” programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Asena, uzun süreli birlikteliklerinin zamanla farklı bir noktaya evrildiğini belirterek boşanma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:
“Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.”
Ünlü isim, evlilik içinde fazla zaman geçirmenin ilişkilerini rutine sürüklediğini vurguladı.
“Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım”
Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreci de soruldu. Asena, bu anları duygusal şekilde anlatarak şunları söyledi: