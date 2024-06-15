Ünlü kot firması iflas ettiğini açıkladı

Son dönemlerde ekonomik zorluklar nedeniyle birçok şirket iflasını açıklarken, bu kez iflasını duyuran şirketlerden biri ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

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Küresel ekonomik krizin etkileriyle birlikte Türkiye ve dünya genelinde birçok firma zor günler geçirirken, tekstil sektörü de büyük sıkıntılar yaşıyor. Artan maliyetler ve azalan talep, özellikle tekstil firmalarını olumsuz etkiliyor.

ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul İcra Dairesi tarafından iflasına karar verilen şirketler arasında yer alıyor. Şirketin Bakırköy/İstanbul adresinde kayıtlı olduğu ve iflas sürecinin resmen başladığı belirtildi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06 Haziran 2024 tarihinde kesinleşen iflas kararı ile birlikte tasfiye işlemleri başlatıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi ürünlerin üretimini yapan önemli bir markanın sektördeki durumu daha da belirsiz hale geldi.