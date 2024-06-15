BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL

Ünlü kot firması iflas ettiğini açıkladı

Ünlü kot firması iflas ettiğini açıkladı

Son dönemlerde ekonomik zorluklar nedeniyle birçok şirket iflasını açıklarken, bu kez iflasını duyuran şirketlerden biri ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Abone ol

Küresel ekonomik krizin etkileriyle birlikte Türkiye ve dünya genelinde birçok firma zor günler geçirirken, tekstil sektörü de büyük sıkıntılar yaşıyor. Artan maliyetler ve azalan talep, özellikle tekstil firmalarını olumsuz etkiliyor.

ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul İcra Dairesi tarafından iflasına karar verilen şirketler arasında yer alıyor. Şirketin Bakırköy/İstanbul adresinde kayıtlı olduğu ve iflas sürecinin resmen başladığı belirtildi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06 Haziran 2024 tarihinde kesinleşen iflas kararı ile birlikte tasfiye işlemleri başlatıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi ürünlerin üretimini yapan önemli bir markanın sektördeki durumu daha da belirsiz hale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu: Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde
Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu: Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde
Putin'in ateşkes şartlarına Ukrayna'dan cevap: Saçmalık
Putin'in ateşkes şartlarına Ukrayna'dan cevap: Saçmalık
Konutu teslim edilen depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak
Konutu teslim edilen depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! "Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! "Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik"
Haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
AYM’den çift maaşa iptal: Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı
AYM’den çift maaşa iptal: Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı
Öğretmen karne töreninden bir süre sonra hayatını kaybetti
Öğretmen karne töreninden bir süre sonra hayatını kaybetti
Deniz Akkaya'nın kızı baba Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu
Deniz Akkaya'nın kızı baba Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu
Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi
Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Rampa kalkış testini geçti!
Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Rampa kalkış testini geçti!
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü