BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öğretmen karne töreninden bir süre sonra hayatını kaybetti

Öğretmen karne töreninden bir süre sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninin ardından gittiği bahçesinde kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.

Abone ol

Bursa’nın Orhangazi İlçesindeki Şehit Bülent Albayrak ilkokulunda görev yapan 59 yaşında 33 yıllık öğretmen yapan Zeynel Yıldırım, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunun son gününde öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kendisine ait zeytin bahçesine gitti.

Bir süre sonra kalp krizi geçirip fenalaşan Yıldırım, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karne töreni sonrasında sosyal medya hesabından Yıldırım'ın, “Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum.” notunu paylaştığı öğrenildi. Zeynel Yıldırım’ın vefatı ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu. Zeynel Yıldırım evli ve 5 çocuk babasıydı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Akkaya'nın kızı baba Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu
Deniz Akkaya'nın kızı baba Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu
Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi
Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Slovenya ve Danimarka, EURO 2024'te ilk kez sahne alacak
Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Rampa kalkış testini geçti!
Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Rampa kalkış testini geçti!
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
"İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" bu sözler ortalığı fena karıştırdı!
"İstesek CHP'ye en az 10 vekil gelir" bu sözler ortalığı fena karıştırdı!
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: Yüzde 1066 oranında zamlanacak
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı: Yüzde 1066 oranında zamlanacak
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'
Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'
İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı
İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik net konuştu: CHP ile ittifak kurmayacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik net konuştu: CHP ile ittifak kurmayacağız