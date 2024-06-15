Kurban Bayramı'na enflasyon darbesi: Bu sene kurbanlıklar elde kaldı

Yüksek enflasyon Kurban Bayramı'nı da vurdu. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, vatandaşların alım gücündeki düşüşün kurbanlık satışlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Maalesef, bugüne kadar yetiştiricilerin burada ortalama satış oranı yüzde 20 civarında kaldı. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor" şeklinde konuştu.

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık alacak vatandaşlara seslenerek, "Kurbanın alınacağı yer kurban pazarlarıdır. Her vatandaşımız gönül rahatlığıyla kurbanını bu pazarlardan alabilir." dedi.

Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Çelik, yetiştiricilerin pazar alanına sınırlı sayıda hayvan getirdiğini belirtti.

"Maalesef, bugüne kadar satış oranı ortalama yüzde 20 civarında kaldı. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor." diyen Çelik, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle pazarlarda durgunluk yaşandığını vurguladı. Ayrıca, bazı marketlerde yapılan kurbanlık satışlarının da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Marketlerin çok çeşitli et satışı yaptığını belirten Çelik, "Kurbanın alınacağı yer kurban pazarlarıdır. Kurban kesilecek yerleri vatandaşlara gösteriyoruz. Belediyelerimiz her türlü imkanı sağlıyor. Almak isteyen her vatandaşımız gönül rahatlığıyla bu pazarlardan kurbanını alabilir. Ben de kurban pazarından aldığım küçükbaş hayvanı bayramın birinci günü keseceğim." dedi.

Kurban pazarlarında satışların bayramın son gününe kadar devam edeceğini belirten Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının her Kurban Bayramı'nda Et ve Süt Kurumu aracılığıyla kalan kurbanlıkları aldığını hatırlattı ve geri gönderilecek hayvanlar için lojistik destek sağlandığını belirtti.

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Kurbanlıklar hastalıklı olmayacak. Küçükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için bir yaşında olması lazım. Eğer bir yaşında değilse, fiziki yapısı itibarıyla bir yaşındaki hayvanla örtüşüyorsa kurban edilebilir. Ayrıca hayvanların kulak küpesi olması lazım. Kurban seçerken şartlar bellidir. Dolayısıyla kesim yapılırken de bu hayvanlara eziyet edilmemesi gerekiyor. Hayvanı tedirgin etmeden kesimi bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Vatandaşların, çevre temizliği anlamında da büyük bir sorumlulukla bu bayramı geçirmelerini istirham ediyorum."