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Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, Kıvçak köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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