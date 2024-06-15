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Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor'da da ter döken 54 yaşındaki eski futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Kevin Campbell'ın vefatı dolayasıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

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Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Kevin Campbell'ın vefatı dolayasıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Kevin Campbell'ın kulüp için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değer olduğu vurgulanan açıklamada, "Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor'umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

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