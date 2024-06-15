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Filenin Sultanları öne geçmesine rağmen Çin'e kaybetti

Filenin Sultanları öne geçmesine rağmen Çin'e kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Çin'e 3-2 yenildi, bu mağlubiyetle 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.

İşte set sonuçları

1. Set: Çin 21-25 Türkiye

2. Set: Çin 17-25 Türkiye

3. Set: Çin 25-21 Türkiye

4. Set: Çin 25-23 Türkiye

5. Set: Çin 15-13 Türkiye

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