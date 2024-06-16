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Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

Bayram sabahı önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir, bizde çatlama olmaz. MHP sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram sabahı yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi.

MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyenler her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Türkiye devleti ayaktadır. Bütün seçimler geçmiştir. Şimdi 2028'e kadar süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 yıl vardır.

Yapısal reformların olacağı, demokratik yapının gelişeceği bir ortam varken; milleti karamsarlığa iten bir yapı var. Sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışmalarıyla gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için ümitliyiz.

Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir, bizde çatlama olmaz. MHP sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır. Oraya köstek değil tamamen yardımcı olmak lazım. Temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır. "

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