İtalya geriye düştüğü maçta Arnavutluk'u devirdi!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yendi; Arnavutluk'un golü 23. saniyede Nedim Bajrami'den gelirken, İtalya'nın gollerini 11. dakikada Alessandro Bastoni ve 16. dakikada Nicolo Barella attı.Abone ol
2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İtalya ile Arnavutluk karşılaştı.
Mücadeleyi İtalyanlar 2-1 kazandı.
Arnavutluk'un tek golü 23. saniyede Nedim Bajrami attı. İtalya'nın gollerini ise 11. dakikada Alessandro Bastoni ile 16. dakikada Nicolo Barella kaydetti.
Bu sonuçla birlikte grupta oluşan puan durumu şöyle:
1- İspanya: 3
2- İtalya: 3
3- Arnavutluk: 0
4- Hırvatistan: 0