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İtalya geriye düştüğü maçta Arnavutluk'u devirdi!

İtalya geriye düştüğü maçta Arnavutluk'u devirdi!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yendi; Arnavutluk'un golü 23. saniyede Nedim Bajrami'den gelirken, İtalya'nın gollerini 11. dakikada Alessandro Bastoni ve 16. dakikada Nicolo Barella attı.

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. B Grubu'nda İtalya ile Arnavutluk karşılaştı.

Mücadeleyi İtalyanlar 2-1 kazandı.

Arnavutluk'un tek golü 23. saniyede Nedim Bajrami attı. İtalya'nın gollerini ise 11. dakikada Alessandro Bastoni ile 16. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Bu sonuçla birlikte grupta oluşan puan durumu şöyle:

1- İspanya: 3

2- İtalya: 3

3- Arnavutluk: 0

4- Hırvatistan: 0

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