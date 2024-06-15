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Türk Hava Yolları'ndan Baruthane Pilavcısı'na ceza

Türk Hava Yolları'ndan Baruthane Pilavcısı'na ceza

Türk Hava Yolları, uçakta kendi markasına ait pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Baruthane Pilavcısı" Nedim Şahin'e, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle 1 yıl boyunca bilet satmama kararı aldı.

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Türk Hava Yolları (THY), "Baruthane Pilavcısı" olarak tanınan ve uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'e 1 yıl boyunca uçak bileti satmayacak.

Edinilen bilgiye göre, "Baruthane Pilavcısı" adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan işletmeci Nedim Şahin, THY uçağında verilen ikram yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yedi.

Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

"Şırdancı Mehmet" için de aynı karar alınmıştı

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.

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