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Hakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Hakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 'Ukrayna'da Barış Zirvesi' marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

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