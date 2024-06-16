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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

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