Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."