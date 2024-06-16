BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL

İYİ Parti'den 'yurtdışı çıkış harcı kaldırılsın' teklifi

İYİ Parti'den 'yurtdışı çıkış harcı kaldırılsın' teklifi

İYİ Parti, yurtdışı çıkış harcının kaldırılmasına yönelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 'Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırı' mesajını verdi.

Abone ol

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun bir an önce kaldırılmalıdır.

Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Madeni 5 TL kararı gelmişti! Piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Madeni 5 TL kararı gelmişti! Piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı paylaşımı
Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!
Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!
Hakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Sınıfta kalanlara telafi sınavı mı geliyor? Bakan Tekin açıkladı
Sınıfta kalanlara telafi sınavı mı geliyor? Bakan Tekin açıkladı
İtalya geriye düştüğü maçta Arnavutluk'u devirdi!
İtalya geriye düştüğü maçta Arnavutluk'u devirdi!
İspanya, Hırvatistan karşısında şov yaptı
İspanya, Hırvatistan karşısında şov yaptı
Türk Hava Yolları'ndan Baruthane Pilavcısı'na ceza
Türk Hava Yolları'ndan Baruthane Pilavcısı'na ceza
THY'den Kurban Bayramı boyunca ek sefer kararı
THY'den Kurban Bayramı boyunca ek sefer kararı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şahsın ifadesi ortaya çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şahsın ifadesi ortaya çıktı
Siyasi partilerin bayramlaşma programları belli oldu
Siyasi partilerin bayramlaşma programları belli oldu
Filenin Sultanları öne geçmesine rağmen Çin'e kaybetti
Filenin Sultanları öne geçmesine rağmen Çin'e kaybetti