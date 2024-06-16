Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

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Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, beraberindekilerle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve burada hatıra fotoğrafı çektirdi.