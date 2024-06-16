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Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti

Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

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Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, beraberindekilerle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

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