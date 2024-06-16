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Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz

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Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz

HATAY'da aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti. Depremlerden etkilenen Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi

Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz

Merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

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Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz

Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bıraktı.

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Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz

Depremzede Yakup Saday, depremlerde kaybettiği abi ve yengesini mezarları başında andıklarını belirtti.

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Onlar için bayram buruk geçiyor! Deprem mezarlığına gelenler yaşadıkları acıyı anlattı: Eksiklik hissediyoruz

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Saday, "Gönül isterdi ki böyle bir deprem yaşamayalım ama maalesef yaşadık. Rabbim rahmet eylesin. Çok zor her bayramda, böyle mezarlığa geliyoruz, kalbimiz buruk, gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz." diye konuştu.

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