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Icardi'den şampiyonluk sonrası olay sözler: Bakalım şimdi Kadıköy'de...

Icardi'den şampiyonluk sonrası olay sözler: Bakalım şimdi Kadıköy'de...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 2023-2024 sezonunun şampiyon tamamladı. Karşılaşmamın ardından sarı kırmızılı ekibin golcüsü Icardi, Fenerbahçe'ye göndermede yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Gol kralı olan Mauro Icardi maçın ardından; "Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.

Mauro Icardi maçın ardından; "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.

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