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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza ile ilgili taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza ile ilgili taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, kazayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Mersin'de meydana gelen zincirleme kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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