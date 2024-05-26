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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2023-2024 sezonunun şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik eden bir paylaşımda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıları resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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