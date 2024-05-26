Süper Lig'in gol kralı Icardi oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydeden sarı kırmızılı takımın golcüsü Icardi, 25 gol ile gol krallığını zirvede tamamladı.Abone ol
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibini 3-1 yenerek ligde 24.kez şampiyon oldu.
Icardi'den Konyaspor ağlarına 2 gol
Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
Maçın 51. dakikasında Lucas Torreira’nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Arjantinli futbolcu, kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.
Gol kralı oldu
31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Mücadeleye 11’de başlayan Icardi 90 dakika sahada kaldı.
İşte 2023 - 2024 sezonu gol krallığı
Mauro Icardi 25 gol
Edin Dzeko 21 gol
Rey Manaj 18 gol
Piatek 16 gol
Mame Thiam 17 gol
Adam Buksa 16 gol
Paul Onuachu 15 gol
Aytaç Kara 14 gol
Denis Draguş 14 gol