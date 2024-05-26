Süper Lig'in gol kralı Icardi oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydeden sarı kırmızılı takımın golcüsü Icardi, 25 gol ile gol krallığını zirvede tamamladı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibini 3-1 yenerek ligde 24.kez şampiyon oldu.

Icardi'den Konyaspor ağlarına 2 gol

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Maçın 51. dakikasında Lucas Torreira’nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Arjantinli futbolcu, kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Gol kralı oldu

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Mücadeleye 11’de başlayan Icardi 90 dakika sahada kaldı.

İşte 2023 - 2024 sezonu gol krallığı

Mauro Icardi 25 gol

Edin Dzeko 21 gol

Rey Manaj 18 gol

Piatek 16 gol

Mame Thiam 17 gol

Adam Buksa 16 gol

Paul Onuachu 15 gol

Aytaç Kara 14 gol

Denis Draguş 14 gol