BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  SPOR

Süper Lig'in gol kralı Icardi oldu

Süper Lig'in gol kralı Icardi oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydeden sarı kırmızılı takımın golcüsü Icardi, 25 gol ile gol krallığını zirvede tamamladı.

Abone ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibini 3-1 yenerek ligde 24.kez şampiyon oldu.

Icardi'den Konyaspor ağlarına 2 gol

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Maçın 51. dakikasında Lucas Torreira’nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Arjantinli futbolcu, kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Gol kralı oldu

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Mücadeleye 11’de başlayan Icardi 90 dakika sahada kaldı.

İşte 2023 - 2024 sezonu gol krallığı

Mauro Icardi 25 gol

Edin Dzeko 21 gol

Rey Manaj 18 gol

Piatek 16 gol

Mame Thiam 17 gol

Adam Buksa 16 gol

Paul Onuachu 15 gol

Aytaç Kara 14 gol

Denis Draguş 14 gol

İlgili Haberler
Icardi'den şampiyonluk sonrası olay sözler: Bakalım şimdi Kadıköy'de... Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması
Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması
Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Beşiktaş sezonu mağlubiyete kapattı
Beşiktaş sezonu mağlubiyete kapattı
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: Sahada hak edilerek şampiyon...
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: Sahada hak edilerek şampiyon...
Icardi'den şampiyonluk sonrası olay sözler: Bakalım şimdi Kadıköy'de...
Icardi'den şampiyonluk sonrası olay sözler: Bakalım şimdi Kadıköy'de...
Fenerbahçe, İstanbulspor'u farklı geçti
Fenerbahçe, İstanbulspor'u farklı geçti
Süper Lig'den düşen son takım belli oldu
Süper Lig'den düşen son takım belli oldu
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Serdar Topraktepe'ye PFDK'dan 1 maç men cezası
Serdar Topraktepe'ye PFDK'dan 1 maç men cezası
Samsun'da zehir tacirlerine darbe! 35 bin adet...
Samsun'da zehir tacirlerine darbe! 35 bin adet...
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray