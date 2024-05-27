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Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanbul Havalimanı ilk sırada

Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanbul Havalimanı ilk sırada

13-19 Mayıs arasını kapsayan dönemde İstanbul Havalimanı günlük yaklaşık bin 434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanb

İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ı kapsayan dönemde, günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Mayıs'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nın, bu dönemde günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada olduğu raporda yer aldı.

Bu havalimanını günlük 1412 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1326 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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