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DeFacto Mısır'da 32'nci mağazasını açtı

DeFacto Mısır'da 32'nci mağazasını açtı

"Ulaşılabilir Moda" anlayışıyla hareket eden DeFacto, Mısır'daki mağaza sayısını 32'ye yükseltti.

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'Ulaşılabilir Moda' anlayışıyla hareket eden DeFacto, Mısır'daki mağaza sayısını 32'ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, tasarımlarını dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturmak için mağaza yatırımlarına devam ediyor. 100 ülkede 500'e yakın mağazasıyla faaliyet gösteren global moda markası, Mısır'daki 32'nci mağazasını açtı.

DeFacto, Mısır'ın başkenti Kahire'deki 'D5 MALL'da hizmete giren mağazasıyla 1395 metrekarelik alanda Mısırlılara hizmet verecek.

Mısır'da toplam 29 bin 219 metrekareden fazla satış alanına ulaşan DeFacto, yeni mağazasında da müşterilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılayacak. Asya'dan Avrupa'ya kadar 6 farklı kıtada müşterilerin hayatına dokunan DeFacto, yurt içi ve dışı mağazalarına yenilerini eklemeye devam edecek.

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