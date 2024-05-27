BIST 10.707
DOLAR 32,18
EURO 34,96
ALTIN 2.426,07
HABER /  DÜNYA

ABD'li oyuncu soygun sırasında vurularak öldürüldü

ABD'li oyuncu soygun sırasında vurularak öldürüldü

ABD'de General Hospital adlı pembe dizide rol alan Johnny Wactor isimli oyuncu Los Angeles'ta karıştığı bir soygun sırasında vurularak öldürüldü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken oyuncunun ölümü ve soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

ABD'de uzun süredir devam eden General Hospital adlı pembe dizideki rolüyle tanınan aktör Johnny Wactor, Los Angeles'ta karıştığı şüpheli bir soygun sırasında vurulduktan sonra 37 yaşında hayatını kaybetti.

Los Angeles polis departmanı oyuncunun, bir araçtan katalitik konvertörü çalmaya çalışan üç adamla karşılaştıkğını ve cumartesi günü sabah saat 3 civarında bu adamlar tarafından silahla vurulduğunu doğruladı.

Olay yerine ekipler geldikten sonra yerel bir hastaneye kaldırılan Wactor, burada yaşamını yitirdi.

Polis, şüphelilerin bir araçla olay yerinden kaçtığını ve tutuklanmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Wactor'un menajeri David Shaul ölümünü Variety'ye doğrulayarak, "Johnny Wactor muhteşem bir insandı. Sadece mesleğine kendini adamış yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda onu tanıyan herkese gerçek bir ahlaki örnek. Çok çalışmanın, azmin ve asla pes etmeme tavrının arkasında duruyoruz" diye konuştu.

General Hospital dizisi ise aktörün ömlümüyle ilgili, “Tüm General Hospital ailesi, Johnny Wactor'un zamansız vefatını duyunca çok üzüldü. Kendisi gerçekten eşsiz biriydi ve her gün birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyorduk. Bu zor dönemde düşüncelerimiz ve dualarımız sevdikleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.

Johnny Wactor kimdir?

Wactor 1986 yılında Charleston, Güney Carolina'da doğdu. İlk televizyon rolü Lifetime drama dizisi Army Wives'taydı ve Westworld, The OA ve Criminal Minds gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Wactor, 2020'den 2022'ye kadar General Hospital'ın 160'tan fazla bölümünde Brando Corbin karakterini canlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Polatların para trafiği şaşırttı! Sabundan 1 milyar TL
Polatların para trafiği şaşırttı! Sabundan 1 milyar TL
Damacana suya zam! 1 bardak su 1 TL'yi aştı
Damacana suya zam! 1 bardak su 1 TL'yi aştı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının tarihini ve bilet fiyatlarını açıkladı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının tarihini ve bilet fiyatlarını açıkladı
Kupa canavarı Ergin Ataman koleksiyonunu büyüttü
Kupa canavarı Ergin Ataman koleksiyonunu büyüttü
Malatya'da kargo paketinde 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı
Malatya'da kargo paketinde 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı
Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı
İsveç'te bir cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı
İsveç'te bir cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı
PKK'ya bir darbe daha 5 askerimizi şehit etmişti! Kadın suikastçı öldürüldü
PKK'ya bir darbe daha 5 askerimizi şehit etmişti! Kadın suikastçı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ali Koç'u hedef aldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ali Koç'u hedef aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
İsrail Başbakanı Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Bayraktar'dan tüm insanlığa Filistin çağrısı: Dünyayı korkunç bir karanlığa sürüklüyorlar
Bayraktar'dan tüm insanlığa Filistin çağrısı: Dünyayı korkunç bir karanlığa sürüklüyorlar