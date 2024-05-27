PKK'ya bir darbe daha 5 askerimizi şehit etmişti! Kadın suikastçı öldürüldü

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'nın sözde özel güç yapılanmasında suikastçı olduğu belirlenen Suriye uyruklu Berfin kod adlı Rima Abdullah etkisiz hale getirildi.

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Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye terörist sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan 2022 günü Hakkâri Çukurca karşısındaki Metina ile Derecik ve Şemdinli ilçelerinin karşısındaki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vuruldu.

Zap Vadisi'nde konumlanan Mehmetçiğin geçici üs bölgesine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen teröristlere yönelik Silahlı İnsansız Hava Aracı ile operasyon gerçekleştirildi.

Keskin nişancıydı

İHA ve SİHA’ların görüntü almasından kurtulmaya çalışan teröristlerin Zap Çayı'na kaçmaya çalıştıkları sırada SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta hava harekâtında 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın 8 yıldan beri Suriye ve Irak’ta silahlı kadın yapılanması içinde sözde hareketli tim özel güç suikast sorumlusu Suriye uyruklu Rima Abdullah olduğu belirlendi. Öldürülen kadın teröristin terör örgütünün keskin nişancıları arasında yer aldığı tespit edildi.

Kadın teröristin Suriye’nin kuzeyindeki Haseki bölgesinde güvenlik güçlerine saldırı sırasında ağır yaralandığı, ancak teröristlerce kaçırılarak tedavi edildiği bildirildi.

Kadın teröristin 2018 yılında Suriye’nin Afrin kasabasını işgal eden terör örgütü PKK-YPG saflarında yer alarak TSK’nın buraya gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtında 4 askerimizin şehit edildiği saldırıda ikinci kez ağır yaralandığı belirlendi.

5 askerimizi şehit etmişti

Tedavi edildikten sonra bu kez TSK’nın Barış Pınarı Harekât bölgesi olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi karşısındaki Resulayn ile Akçakale ilçesi karşısındaki Tel Abyad ve Ayn İsa bölgelerinde Mehmetçiğe karşı çok sayıda silahlı ve bombalı saldırılarda yer aldığı bildirildi.

Teröristin son 4 yıldan beri Irak’ın kuzeyindeki Gara Dağı ile Metina, Hakurk bölgelerinde terörist faaliyetlerde bulunduktan sonra Pençe Kilit Harekâtı bölgesine keskin nişancı olarak gönderildiği bildirildi. Kadın teröristin Pençe Kilit harekâtı bölgesinde ikisi Piyade sözleşmeli er, üçü Piyade Uzman Çavuş beş askerimizin farklı tarihlerde üs bölgesine sızma girişimiyle şehit edildiği saldırılarda bizzat yer aldığı tespit edildi.

Teröristin öldürüldüğü operasyonda yanında uzun menzilli keskin nişancı suikast silahı olan 1 adet Dragunov Rus menşeli silah ile 2 el bombası da ele geçirildi.