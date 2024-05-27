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Ahmet Çakar'ın Galatasaray iddiası gündem oldu

Ahmet Çakar'ın Galatasaray iddiası gündem oldu

Süper ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın kollandığı tartışmaları Beyaz Futbol'da konuşuldu. Ahmet Çakar, 20-25 yıldır TFF'nin Galatasaray lobisinin etkisi altında olduğunu iddia etti.

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. 

Sarı kırmızılılarda büyük sevinç sarı lacivertlilerde ise büyük hüzün vardı.

Hakem kararlarının çok konuşulduğu sezonda bir ara Fenerbahçe ligden çekilmeyi bile gündemine aldı. 

Galatasaray'ın TFF ve hakemler tarafından kollandığı iddiası Beyaz Futbol programına damga vurdu.

Eşit bir yarış olmadığını söyleyen yorumcu Abdulkerim Durmaz, bu duruma tepki gösterip "Lütfen bu ligde gösterilen gösterilmeyen sarı kartlar kırmızı kartlarla ilgili fikiniz varsa duymak isterim. Fenerbahçe kaç tane maça Fredsiz onsuz bunsuz oynuyor. Rakipleri 20 maç 3 sarı kartla idare edebiliyor." dedi.

"TFF'yi kontrol eden Galatasaray lobisi"

Ahmet Çakar ise TFF'de 20-25 yıldır Galatasaray lobisinin etkin olduğunun altını çizdi.

Üç sene önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu UEFA'nın Rus takımlarını attığını buna karşın İsrail takımlarının atılmadığına dikkat çekerek, "TFF'nin Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakış açısı tıpkı FİFA ve UEFA'nın Rusya ve İsrail'e bakış açısı gibidir. Riva çok kirli bir yerdir. Riva bana göre futbol anlamında çok kötü günahların işlendiği bir yerdir. Galatasaray biraz tökezleseydi hop biraz itilecekti. Fenerbahçe Antalya'ya gittiğinde antipatik karşılanıyor. Galatasaray gittiğinde sempatik karşılandığını görüyoruz. Niye Rusya'nın kulüpleri atıldı da İsrail takımları atılmadı. Lobi. Çünkü parayı kontrol ABD'yi kontrol eden Yahudi parlamenterler iş adamları. TFF'yi kontrol eden 25 yıldır hep söylüyorum. ağırlıkla Galatasaray." diye konuştu.

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