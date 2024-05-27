Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR şampiyon oldu

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Panathinaikos, üst üste 2 hücumdan boş dönerken, Real Madrid skoru 10-3'e getirdi. Her iki takım da pota altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeye ulaşınca ilk 6 dakika sonunda skor 22-17 oldu.

Yunanistan temsilcisinde Nunn, ilk çeyrekte 3 faule ulaştı. Periyodun son dakikasına girilirken, İspanyol ekibi farkı 10 sayıya yükseltti: 32-22. Müsabakanın ilk çeyreği Real Madrid'in 36-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikada rakibine çok fazla sayı şansı tanımadı. Ergin Ataman'ın ekibi bu bölümde 10-5'lik seriyle skoru 41-35'e getirdi. Sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlılar, dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 46-45.

Çeyreğin son bölümünde Musa ve Campazzo'yla 3 sayılık basketler bulan Real Madrid farkı yeniden açtı: 54-47. Son topta Sloukas isabeti bulunca, devre İspanyol ekibinin 54-49'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı Sloukas'ın üç sayılık basketiyle başladı: 54-52. Real Madrid'de Campazzo skoru 56-52 yaparken, İspanyol ekibi bu çeyrekte ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi. Panathinaikos; Lesort, Hernangomez ve Nunn'un sayılarıyla skoru 56-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Sert savunmasını çeyrek boyunca sürdüren Panathinaikos, bu periyotta potasında yalnızca 7 sayı görerek son bölüme 64-61 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine de coşkulu başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk 3 dakikalık bölümde 10-4'lük seriyle farkı 9 sayıya yükseltti: 65-74. Real Madrid pota altında etkisini artırıp farkı 3 sayıya kadar düşürse de Sloukas önderliğindeki Panathinaikos son 2 buçuk dakikaya 10 sayılık farkla girdi: 76-86.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Panathinaikos AKTOR, Türk başantrenörü Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Real Madrid: Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, Fernandez

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis

1. Periyot: 36-25

Devre: 54-49

3. Periyot: 61-64

Ataman: Dördüncü çeyrekte mükemmel oynadık

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, olağanüstü duygular yaşadığını dile getirdi.

Real Madrid karşısında Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en etkileyici sonuçlarından birini elde ettiklerini vurgulayan Ataman, "Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos olarak buraya şampiyonluğu kazanmaya geldik, taraftarımızla bunu başardık. İlk yarıda 36 sayı atmalarına müsaade ettik ve maça iyi başlayamadık. Belki de 'Ne sıkıcı final' diye düşündü izleyenler ama biz böyle düşünmedik. Üçüncü çeyrekte sadece 7 sayı atmalarına izin verdik, oyunun kontrolünü aldık. Dördüncü çeyrekte mükemmel oynadık. Real Madrid çok iyi bir takım ama Avrupa Ligi tarihinde olduğu gibi bu sezon da normal sezonu birinci bitiren takım şampiyon olamadı. Gerçekten şampiyon olamayabilirdik ama benim öncelikli hedefim Dörtlü Final'e kalmaktı. Ama buraya geldikten sonra da 2 maç kazanıp şampiyon olursunuz." açıklamasını yaptı.

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'nun normal sezonda yılın koçu olmayı hak ettiğini ancak kimsenin yılın koçunu hatırlamayacağını dile getiren Ataman, şöyle devam etti:

"Real Madrid olağanüstü oyunculardan kurulu bir takım ve bu oyuncu grubunu yönetmek kolay iş değil. Mutluyum çünkü asla yılın koçu seçilen isim şampiyon olamamış, O yüzden bu benim için daha iyi. Kimse gelecekte yılın koçunu hatırlamayacak. Ben bu ödülü ne zaman kazandığımı gerçekten hatırlamıyorum ama şampiyon olduğum tarihleri hatırlıyorum."

"Bundan önceki tüm şampiyonluklarımda babam yanımdaydı"

Taraftarı olduğu Galatasaray'ı tebrik eden ve bu anlamda iyi bir gün yaşadığını söyleyen Ataman, "Bugün Avrupa Ligi'nde tarihin en önemli şampiyonluklarından birini yaşıyorum ve çok mutluyum. Bir Galatasaray taraftarı olarak da Galatasaray'ın şampiyon olması beni ayrıca mutlu etti. Şampiyon olan takımlar kutlanır. Ben de buradan Galatasaray'ı ve Okan Buruk hocayı da bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından canlı yayında, geçen ay vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman'ı anması hatırlatılan Ataman şunları söyledi:

"Canlı yayında, bir ay önce kaybettiğim babamı anmamak imkansızdı. Bundan önceki tüm şampiyonluklarımda sahada benim yanımdaydı ama maalesef kaybettik. O gün neredeyse bütün oyuncularım bana mesaj atıp 'Seni ve babanı onurlandıracağız.' dediler. Bu açıdan çok mutluyum. Sloukas da söyledi, sezonun ilk ayından itibaren soyunma odasında 'Biz Dörtlü Final'e kalacağız.' dediğimde, Sloukas da 'Hocayı dinleyin. Bu koç bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' diyordu. Kasım ayında bunu söylüyordu. Bu öz güveni, bu birlikteliği sağlayan bir lider olarak kupayı benimle beraber kaldırmak istedi. Çok ısrar etti ve onu kıramam. Aramızda müthiş bir saygı var. O yüzden kupayı birlikte kaldırdık. Bir Türk antrenör olarak böylesine bir şampiyonluk kazandığım için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."

Saloukas: "Ergin hocaya kimse bir şey söyleyemez"

Real Madrid karşısında 24 sayı atarak en değerli oyuncu (MVP) seçilen Kostas Sloukas, elde edilen şampiyonluğun mimarının Ergin Ataman olduğunu vurguladı.

Ataman'la çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sloukas, "Ergin hocaya kimse bir şey söyleyemez. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Yarı finalde 16, finalde 15 sayı farkla kazandık. Avrupa'nın yüzde 100 şampiyonuyuz, takımımla gurur duyuyorum. Tarihi bir şampiyonluk oldu. 12 yıldan bu yana Panathinaikos, Dörtlü Final'e kalamıyordu. Müthiş bir geri dönüş oldu." diye konuştu.

Ataman'ın etrafında müthiş bir takım inşa edileceğinin altını çizen Sloukas, "Anadolu Efes'i dipten alıp üst üste Avrupa şampiyonu yaptığı gibi 17. sıradaki takımı alıp Avrupa şampiyonu yaptı. Çok merak ediyorum, Ergin Ataman hakkında kim bir şey söylemeye cüret edebilir. Panathinaikos'ta olmamın bir numaralı sebebi Ergin Ataman. Şimdi herkese şampiyonluğu gösterdik. Bize ilk günden itibaren 'Dörtlü Final'e biletleri alın.' dedi. Akıl oyunları yapmadı. Kendisine, yaptığı işe, geçmişteki başarılarına inanıyor. İlk sezonda şampiyon bir takım oluşturacağına inanmıyor olabilirdik belki ama Dörtlü Final'de olacağımıza inanıyorduk. Bunu hak ettik, Avrupa'nın en iyi takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.

5 faulle çıkan: 37.24 Campazzo, 37.53 Poirier (Real Madrid)