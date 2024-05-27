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Tolunay Kafkas'ın bu sezon çalıştırdığı iki takım da küme düştü

Tolunay Kafkas'ın bu sezon çalıştırdığı iki takım da küme düştü

Süper Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Tolunay Kafkas kâbus gibi bir yıl geçirdi. Tolunay Kafkas’ın sezon içinde görev yaptığı Fatih Karagümrük ve Ankaragücü küme düştü.

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Ligin son haftasında Ankaragücü'nün de küme düşmesiyle birlikte akıllara Tolunay Kafkas geldi. Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı. Ankaragücü sonrasında küme düşerek lige veda etti.

Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşmüş oldu.

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