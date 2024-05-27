Polatların para trafiği şaşırttı! Sabundan 1 milyar TL

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni ayrıntılar şaşırttı. Dilan Polat'ın ünlü bir online satış platformundan sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar TL aldığı belirlendi.

Abone ol

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu bulunan şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Ortaya çıkan yeni ayrıntılar şaşırttı.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, şüphelilere ait olan 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri savcılığın merceği altında. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu bir inceleme yapıldı.

Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ ücreti gönderildiği belirlendi.

Sabunla 1 milyarlık işlem

Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaparak milyonlarca lira kazandığı belirlendi. Dilan Polat’ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu görüldü.

Paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları şirketler arasında transfer edilip, en son da nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

MASAK belirleyecek

Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK’ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.

Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.

Kurumlarla yazışma

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delilendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin kaynağı araştırılıyor. Gelirlerin büyük kısmının yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddia ediliyor.